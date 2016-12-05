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راكب يمني الجنسية يحاول تهريب كيلو وربع مشغولات ذهبية بالمطار

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راكب يمني الجنسية يحاول تهريب كيلو وربع مشغولات ذهبية بالمطار راكب يمني الجنسية يحاول تهريب كيلو وربع مشغولات ذهبية بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية ، أخفاها راكب يمني الجنسية في جيوب سحرية بحقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية .

صرحت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اليمنية القادمة من اليمن ، اشتبه شريف بركات مأمور الجمرك في الراكب ، وبتفتيش حقائبه بمعرفة كلًا من عمرو الفولي وعمرو العميري وأحمد فوزي مأموري جمارك ، عثر داخل أحدي حقائب الراكب علي كيلو وربع مشغولات ذهبية ، مخبأة في جيوب سحرية .

أمر سامي عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار بحجز المضبوطات وبوديعة الجمرك ، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب .

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