راكب يمني الجنسية يحاول تهريب كيلو وربع مشغولات ذهبية بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية ، أخفاها راكب يمني الجنسية في جيوب سحرية بحقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية .

صرحت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اليمنية القادمة من اليمن ، اشتبه شريف بركات مأمور الجمرك في الراكب ، وبتفتيش حقائبه بمعرفة كلًا من عمرو الفولي وعمرو العميري وأحمد فوزي مأموري جمارك ، عثر داخل أحدي حقائب الراكب علي كيلو وربع مشغولات ذهبية ، مخبأة في جيوب سحرية .

أمر سامي عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار بحجز المضبوطات وبوديعة الجمرك ، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب .