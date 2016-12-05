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سيف الدين سبيعي يضيء قناديل العشاق

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الثلاثاء 06-12-2016 16:50

يستعد المخرج سيف الدين سبيعي لتصوير مسلسل البيئة الشامية «قناديل العشاق» وعن العمل قال سبيعي: «قناديل العشاق» يتحدث عن تاريخ دمشق في القرن الثامن عشر، وهو من تأليف خلدون قتلان وإنتاج شركة سوريا الدولية. وأضاف سبيعي: «سنبدأ تصوير العمل في شهر شباط/ فبراير المقبل في دمشق، وسيبدأ خلال أيام بالإعلان عن أسماء نجوم العمل»، وبهذا يكون السبيعي قد أثبت رسميًا تأجيل مسلسل «حرملك» الذي أعلن بأنه سيقوم بتصويره في أبو ظبي إلا إذا قررت الشركة المنتجة البدء بالعمل والاستعانة بمخرج آخر.

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سيدتي