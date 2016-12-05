وفاة الفنانة منى مرعشلي عن 58 عاماً

توفيت صباح اليوم الفنانة منى مرعشلي إثر أصابتها بنوبة قلبية أودت بحياتها. ابنة شقيقة الفنانة الراحلة أكدت لـ "سيدتي نت" خبر وفاة خالتها، وأشارت إلى أن الدفن سيتم بعد عصر اليوم بعد الصلاة على جثمانها في جامع الخاشقجي.

وأضافت" كانت خالتي تعاني من ألم في المرارة، فخضعت لعملية جراحية وخرجت من المستشفى، ولكنها من ذاك الوقت وهي تتقيأ ونحن سألنا الأطباء عن سبب هذه المشكلة، فأخبرونا أن هذا الأمر عادي. ولكن التقيؤ لم يتوقف، إلى أن أصيبت اليوم عند الساعة السابعة صباحاً بنوبة قلبية أودت بحياتها".

منى مرعشلي من مواليد العام 1958( 58 عاماً) ويضم رصيدها عدداً كبيراً من الأغنيات الطربية وهي تخرجت من برنامج "استديو الفن" عام 1973 ولكنها فضلت الإبتعاد في الفترة الاخيرة بسبب عدم رضاها عن الساحة الفنية وتراجع مستوى الفن.

يشار إلى أن والدة الراحلة منى مرعشلي فارقت الحياة قبل شهرين.

من جانبها، تتقدم أسرة "سيدتي نت" بخالص التعازي إلى أسرة الفنانة منى مرعشلي، داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.