اليوم: إعلان وفاة النجم الراحل نور الشريف رسمياً !!

رغم تشييع جثمانه منذ شهر أغسطس من العام 2015 ، لن يتم إعلان وفاة الفنان الكبير نور الشريف رسمياً إلا يوم، عندما تعقد محكمة الجنح جلسة خاصة لتصحيح الحكم الصادر يوم 22 نوفمبر بحبسه ، وإصدار حكم جديد بانقضاء الدعوى بعد وفاة المتهم، والمفاجأة أن المحكمة لن تملك الحق بتعويض المجني عليه .

تعود الأزمة ليوم 22 نوفمبر عندما أصدرت محكمة مصرية حكماً بإدانة الفنان الراحل بتهمة تزوير شيك، وقررت حبسه عاماً كاملاً مع كفالة ومنحت المجنى عليه الحق بطلب التعويض، وبعد مرور ساعة كاملة تم إبلاغ هيئة المحكمة بأن الجاني متوفي، فقررت سحب الحكم وتأجيل الجلسة ليوم 5 ديسمبر ومن المنتظر وفقاً للقانون أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية حيث لا تمتد العقوبة للورثة، وإذا كانت قضية التعويض مرفوعة بالفعل أثناء حياة نور الشريف فمن الجائز للمحكمة أن تحكم به خصماً من تركته، أما إذا كان طلب التعويض تم تقديمه بعد وفاته، فلن تحكم به المحكمة وفقاً للقوانين المصرية.

اليوم فقط ستعلن المحكمة وفاة الفنان الكبير نور الشريف رسمياً كما سيتم محو سابقة اتهامه بالتزوير من سجل حالته الجنائية بعد شطب الحكم السابق.