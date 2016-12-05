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الفنان المغربي يونس ميكري ينتقد ابن شقيقه نصر والأخير يرد

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الإثنين 05-12-2016 18:44

المغرب- محمد بلال

ما يزال الخلاف الذي وقع بين الفنان والممثل يونس ميكري والفنان نصر ميكري نجل شقيقه حسن حديث الوسط الفني بالمغرب ،على إثر الانتقاد الذي وجهه يونس إلى نصر ومطالبته له بالبحث له عن أسلوب غنائي جديد وخاص به ، بدلاً من الاعتماد على النمط الموسيقي الذي اشتهرت به محلياً وعربياً مجموعة "الإخوان ميكري" والتي تضم في عضويتها إلى جانب كل من : يونس ، جليلة، محمود، وحسن والد الفنان نصر واستغلال شهرتها التي تعدت حدود المغرب، ومما زاد من حدة هذا الخلاف هو تزامنه مع النجاح الذي بات يحققه نصر في جولاته الفنية، وتزامنه أيضاً مع نجاح أغنية الفيديو كليب "الساعة دور" مما أجج من غضب نصر الذي اعتبر تصريح عمه بمثابة طعنة من الخلف، قبل ظهوره في موضحاً طبيعة خلافه مع عمه، حيث أكد نصر بأن الشهرة التي حققها عمه يونس الذي ينتقده اليوم اعتمد خلالها بدوره على الموسيقى (الميكرية) حين ولوجه الميدان الفني، ويبني شهرته من خلال النجاحات التي كانت تحققها مجموعة "الإخوان ميكري"، بما في ذلك ولوجه لعالم التمثيل ومشاركته في الأعمال التلفيزيونية والسينمائية. وأوضح نصر بأن خطواته الفنية مدروسة ورحلته الفنية متواصلة ولا أحد يستطيع أن يمنعه من أن يصبح اليوم واحداً من فرقة الإخوان ميكري الذي يعد والده (حسن ميكري) عضواً فيها، مستدركاً بأنه كان يتمنى لو أن عمه يونس انضم لكوكبة الذين يشجعونه من أصدقاء وإعلاميين ووالديه بالدرجة الأولى عوض انتقاده ومحاولة شل مسيرته الفنية".
وحاولت سيدتي نت مراراً الاتصال بالفنان يونس ميكري لكن هاتفه لا يجيب .

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سيدتي

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