هل سيتأجج الخلاف بين ورثة ملحم بركات بعد الذي ستصرح به مي حريري وابنها ملحم جونيور الليلة؟

بعد الخلافات التي حصلت قبل جناز الأربعين بين أولاد الموسيقار ملحم بركات من زوجته الأولى رندة عازار، مجد وعد وغنوة من جهة، وبين ملحم جونيور (ابن ملحم بركات من زوجته السابقة مي حريري) باعتبار ملحم جونيور غيّر أقفال منزل ريفون، الذي كتبه ملحم بركات باسمه بناءً على طلب والدته مي حريري، كما قالت زوجة الراحل رندة عازار في حديث خاصّ للجديد، واستولى على أثاثه وسيارتين هما باسم ملحم بركات، وبعد أن تغيّبت مي عن حضور الجناز بالأمس، علم "سيدتي نت" أن مي سجّلت قبل يومين من ذكرى أربعين بركات في منزلها، هي وابنها وجونيور، حلقة تلفزيونية لصالح برنامج لـ"للنشر" على قناة الجديد للردّ على كلّ الاتهامات التي تطالها هي وجونيور.

وفي التفاصيل أنّ الحلقة سجلت في منزل مي بوجود ملحم جونيور، الذي سيطلب في الحلقة اعتذاراً من الشاعر نزار فرنسيس وألا يتدخّل في أمور لا تعنيه، كما ستعترف مي في الحلقة بأن ملحم جونيور تعرّض لظلم كبير، وهي حاولت تهدئته كي لا يتمرّد أكثر على أشقائه.

سيتمّ كذلك في الحلقة توضيح قصة البدلة البيضاء التي كان قد أوصى بركات بارتدائها وقت وفاته، وأنّ ملحم جونيور قام بتغيير أقفال المنزل الكائن في القليعات.

ويبقى السؤال، هل بعد مقابلة الليلة سيعود ويتأجج الخلاف من جديد بين ورثة الراحل بركات بعد أن همد قليلاً في جناز الأربعين؟

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