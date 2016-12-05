جينيفير لوبيز في فيلم تركي وبطل "حب للإيجار" نجم حفل الافتتاح

رافق الممثل التركي باريش أردوتش بطل مسلسل "حب للإيجار"، حبيبته الممثلة الكوميدية "غوبسي أوزاي" إلى حفل افتتاح فيلمها الجديد "شقيقة الزوج" الذي يشاركها بطولته الممثل بورا غولسوي الشهير بمؤيد في مسلسل "عودة مهند".

وحرص النجم على تأجيل تصوير مشاهده لمرافقة حبيبته إلى الافتتاح.

وقد بدأ عرض الفيلم أمام الجمهور يوم الجمعة 2 ديسمبر، وتدور أحداثه حول حبيبين يستعدان للزواج، وتتعرّض العروس لغيرة ومقالب شقيقة خطيبها، وهو مأخوذ من فيلم أجنبي من بطولة جين فوندا وجنيفر لوبيز الشهير Monster in law الذي كان يرصد علاقة الحماة والكنة وليس شقيقة الزوج.

وقد حضر عدد كبير من المشاهير حفل الإفتتاح من بينهم الممثل الكوميدي جيم يلماز، المخرج يلماز أردوغان، ستشكين أوزديمير، علي صونال، توفانا توركاي، أوزغي أوزبيرنتشجي وحبيبها الممثل بوراك يمان تورك، سيلين شكرجي وإسراء إيرول.

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