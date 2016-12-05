ورد الخال وباسم رزق نجما غلاف "سيدتي" يكشفان في لقاء خاص أسرار الحب والزواج

استطاعت الفنانة ورد الخال أن تشكّل ثنائياً مميّزاً مع الموزع الموسيقي باسم رزق، منذ لحظة الإعلان عن حبهما، إلى أن وصلا إلى قرار الزواج والارتباط وتأسيس عائلة واحدة. بالإضافة إلى كونهما ينتميان إلى مجال واحد، إلا أن هناك قواسم كثيرة أخرى تجمع بينهما من بينها الانسجام الفكري والثقافي، وتفهّم الآخر واحترامه والخوف عليه، وأيضاً الغسيل والطبخ. "سيدتي" التقتهما في الحوار التالي حيث يطلان إعلامياً للمرّة الأولى:

نشر باسم صوراً له من موقع تصوير مسلسل «ثورة الفلاحين» ويبدو واضحاً أنكما لم تفارقا بعضكما منذ أن تعرّفتما؟

ورد: نحن لا نفترق أبداً كما أننا نتشارك في كل شيء. باسم فنان ويحب هذه الأجواء، عدا عن أن باسم يقوم بتأليف موسيقى تصويرية لبعض المسلسلات، ولذك يحب التواجد من وقت لآخر في موقع التصوير لكي يتسلّى.

ثمة من يعتبر أن تواجد الثنائي مع بعضهما بشكل دائم، ينعكس سلباً على علاقتهما الزوجية؟

ورد: لكل شخص وجهة نظره الخاصة في هذا الموضوع. البعض يرى أن هذا الأمر صحي والبعض الآخر يرى العكس، وفي النهاية كل ثنائي يتصرّف بالطريقة التي تريحه. صحيح أنني وباسم لا نفترق، ولكن يحتفظ كل واحد منا بمساحة خاصة به. الزواج والشراكة يتمثّلان في أشياء كثيرة، وباسم رفيقي وصديقي وكل شيء في حياتي، وأنا كذلك بالنسبة إليه.

باسم: الشراكة ليست زواجاً وطبخاً وغسيلاً، بل هي مؤسسة كبيرة جداً. كل شيء يحتاج إلى خبرة، وكلما تقدّم الإنسان في السن كلما زادت خبرته، وصار يملك قدرة أكبر على قراءة الناس بشكل صحيح. وأنا أشعر أنني محظوظ لأنني اخترت إنسانة تشبهني كثيراً، بنبضها. ورد عندها طيبة وبراءة وهذا الأمر «حلو وبشع» لأنني أعيش حالة قلق دائمة عليها، مع أنها قوية و«قدّ حالها»، ولكنني أشعر أنني مسؤول عنها وهذه طبيعتي، لأنني ولدت إنساناً مسؤولاً منذ الطفولة، ولا يمكن أن أستوعب أن ورد كبيرة و«قدّ حالها».

ربما أنت تشير إلى حاجة المرأة إلى حماية، خصوصاً وأنها تشعر دائماً أنها بحاجة إلى كتف تسند رأسها عليه؟

باسم: طبعاً وهذه هي الطريقة التي تربّيت عليها في بيت أهلي. نحن نفتقد أشياء كثيرة في مجتمعاتنا كالرجولة والأنوثة. صحيح أنني عشت فترة طويلة في فرنسا، ولكنني لم آخذ منها سوى ثقافتها ولم أزل رجلاً شرقياً بطباعي وتفكيري. أنا أحب كل شيء في ورد وخصوصاً أصالتها.

ورد: أحب السندويشات التي يعدّها باسم

أشرت إلى شراكة في الغسيل والطبخ، فهل تشارك ورد في هاتين المهمتين؟

باسم: طبعاً.

ورد: لكي يكون الزواج ناجحاً يجب أن يتشارك الثنائي في عدّة أمور، لأنهما يأخذان من بعضهما البعض ويجب أن يجيدا التصرّف تحت سقف واحد. الشراكة تتطلّب عملاً متواصلاً من كلا الطرفين، ومشاركة حقيقية في كافّة التفاصيل. هناك رجال لا يشعرون مع المرأة، بينما المطلوب من الرجل تأمين الراحة للزوجة، تماماً كما تريحه هي، وهذا لا يعدّ انتقاصاً من رجولة الزوج كما يعتقد البعض. لا شيء يمنع من أن يغسل باسم ملابسه أو أن يجلي الصحون، في حال كنت أنا منهمكة في إعداد الطعام. الشراكة يجب أن تكون فعلاً وليس قولاً فقط.

ما هو أطيب طبق أعدّه باسم؟

ورد: أحب السندويشات التي يعدّها باسم، وكأنها وجبة كاملة. له طريقة خاصة في استخدام البهارات و«الصوص» (الصلصات).

وما هو أطيب طبق أعدّته ورد؟

باسم: كفتة بالصينية وطبق دجاج أيضاً. هي طبّاخة ماهرة وتدمج بين المطبخين الشرقي والغربي.

وكيف تعلّقين على ما قاله باسم بأنه يبقى طوال الوقت قلقاً عليك وأنك بحاجة إلى رعاية، مع أننا نعرف أنك صاحبة شخصية قوية وخضت غمار العمل باكراً؟

ورد: وإن يكن، اهتمام باسم بي لا يعني أنني بدون شخصية. أنا أيضاً أقلق على باسم، وهذا الشعور يجب أن يتوفّر عند أي ثنائي، وما المانع أن يخاف الرجل على زوجته حتى لو كانت «قدّها وقدود»! هذا أكبر دليل على الحب. باسم تزوّج ويحب أن يعيش في بيته نفس العادات والطقوس التي كانت موجودة في بيت أهله.



باسم: أنا محظوظ لوجود ورد في حياتي

ما هي المواصفات التي وجدها كل منكما في الآخر والتي أفضت إلى تتويج علاقتكما بالزواج؟

ورد: أنا وجدت في باسم ما لم أجده في رجال آخرين. لقد تعرّفت على أشخاص و«ما مشي الحال»، وما كنت أبحث عنه وجدته في باسم. هو يثق بنفسه كثيراً، يعرف نفسه جيداً، ويقدّر المرأة. كما أنه رجل يمكن الوثوق به، ووجدت فيه مواصفات لم أجدها عند غيره.

باسم: وجدت في ورد كل شيء. أنا محظوظ لأن ورد موجودة في حياتي، فـ 99 % من المواصفات التي كنت أبحث عنها في المرأة متوفّرة فيها. أعترف أنني رجل سهل، ولكنني في الوقت نفسه صعب للغاية. فأنا لا أحب الخطأ ولا يمكن أن أمرّر الخطأ مع أحد، وليس مع زوجتي فقط. حتى في العمل، لا أنفّذ سوى قناعاتي، لأنني تعبت في حياتي، ولا يمكن أن أتهاون أبداً. أنا لم أعش طفولتي كالآخرين، بل كنت أعمل لكي أتمكّن من إكمال دراستي. ورد شخصية «مهضومة» ولذيذة و«بتشيل الهمّ» عن القلب، كما أنها مثقّفة، ويوجد تواصل فكري بيننا، وهي تستوعبني دائماً وتكملني في كل تفاصيلي. لا يمكن أن أعيش بعيداً عنها ولو 10 دقائق، وأشعر بالملل من دونها.

هل تجد أن ورد صورة عن والدتك، ولا سيما أنه يقال إن الرجل يبحث عن امرأة تكون صورة عن والدته؟

يوجد في ورد الكثير من مواصفات والدتي، وخصوصاً اهتمامها وعفويتها وطيبة قلبها.

هل ورد حامل؟ كمؤلف موسيقي كيف يجد باسم رزق ألحان كاظم الساهر؟ ولماذا قال إنه «زادها»(بالغ) في آخر أعماله. كيف يجد صابر الرباعي؟ ولماذا قال إن أعمال مروان خوري كلّها متشابهة. وهل تطلب ورد من باسم أن يخفّف من جرعة صراحته، وهل يختلفان على هذه النقطة؟ كل الإجابات عن هذه الأسئلة وتفاصيل عدّة أخرى في اللقاء الذي أجرته مجلة "سيدتي" مع الفنانة ورد الخال وزوجها الموزع الموسيقي باسم رزق في العدد 1865 الموجود حالياً في الأسواق

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