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حساب “طفلة حلب” على تويتر يعود من جديد برسالة مفزعة

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حساب “طفلة حلب” على تويتر يعود من جديد برسالة مفزعة حساب “طفلة حلب” على تويتر يعود من جديد برسالة مفزعة

تناقلت وكالات الأنباء والمواقع خبر الاختفاء الغامض لحساب الطفلة بانا العابد على "تويتر" من مدينة حلب، بعد تغريدة ودعت فيها العالم، إلا أن الحساب عاد بعد ساعات للتغريد من جديد، ولكن برسالة مفزعة.تناقلت وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية خبر الاختفاء الغامض لحساب الطفلة السورية بانا العابد من موقع "تويتر"، بعد تغريدة ودعت فيه العالم من مدينة حلب. لكن الحساب عاد بعد ساعات من جديد وهذه المرة بتغريدة مماثلة ومقلقة نُشرت الساعة 7:15 مساء بتوقيت برلين، قالت فيها: "نحن تحت الهجوم في هذه اللحظة. لا مكان للهرب. نشعر بالموت في كل دقيقة تمر، ادعوا لسلامتنا. الوداع".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن حساب العابد، الفتاة السورية البالغة من العمر سبعة أعوام، والذي اجتذب متابعين من أنحاء العالم على "تويتر" عبر تغريداتها من مدينة حلب المحاصرة، غير نشط، وذلك مع تقدم القوات الحكومية داخل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة بالمدينة.

وحظي حساب بانا العابد، الذي تديره أمها فاطمة، بقرابة 200 ألف متابع منذ انضمامها لموقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر/ أيلول. ونشرت تسجيلات وصوراً للحياة في ظل الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ست سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت فاطمة تغريدات من بينها صورة لبانا وهي مغطاة بالتراب، واصفة القصف الذي تعرض له منزلهما مع تقدم القوات الحكومية في الأجزاء الشرقية من المدنية. وقالت لرويترز لاحقاً إن العائلة تقيم لدى جيران ريثما تجد منزلاً آخر. وكتبت لمتابعيها في تغريدة يوم الأحد: "نحن متأكدون أن الجيش سيمسك بنا الآن. سنرى بعضنا في يوم آخر عزيزي العالم. وداعاً. فاطمة #حلب"، ما أثار قلق مستخدمين آخرين بدأوا في استخدام وسم (هاشتاغ) "أين بانا".

ويقول سكان شرق حلب إن الاتصال بالعالم الخارجي أصبح أكثر صعوبة مع تعطل خدمات الإنترنت أثناء تقدم القوات الحكومية. وقامت جيه.كيه. رولينج، مؤلفة سلسلة قصص (هاري بوتر) – والتي أرسلت مع وكيلها كتباً إلكترونية إلى بانا – بإعادة نشر رسائل عن توقف حساب بانا.

كما قال مسؤول بالمعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين إن القوات الحكومية السورية وحلفاءها تقدموا في منطقة أخرى تخضع لسيطرة المعارضة في شرق حلب مع اقتراب الجيش من الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة بالمدينة القديمة.

ر.ض/ ي.أ (رويترز)

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