رئيس أسوان: الانسحاب من الدورى يتحدد بعد اجتماع لجنة الأندية

كتب حسام الحاج

أكد الدكتور حسن عبد القادر، رئيس نادى أسوان، أنه سيحدد موقف الفريق من الانسحاب من الدورى أو استكماله عقب اجتماع لجنة الأندية السبت المقبل باتحاد الكرة.

أضاف رئيس نادى أسوان فى تصريحات "لليوم السابع":" سنحسم موقفنا من استكمال الدورى أو عدمه يوم السبت المقبل وحتى هذه اللحظة لم ننسحب من الدوري ولم نرسل أي خطاب لاتحاد الكرة يُفيد بذلك".مضيفاً:" لم نتأكد من أن الزمالك لن يأتى لمواجهتنا الخميس المقبل".

كما أشارعبد القادر إلى الظلم التحيمى الذى يتعرض له لاعبو فريقه، خاصة واقعة الحكم الذى أحرزهدف فى مرماهم أمام إنبى فى الجولة الـ12 من مسابقة الدورى الممتاز.