أحمد عيد: ضربة جزاء التعدين غير صحيحة.. والجيش يسير عى الطريق الصحيح

كتب محمد عراقى

أكد أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب طلائع الجيش أن فريقه يقدم كرة جيدة هذا الموسم الأمر الذي يظهر في نتائج الفريق الإيجابية.

وعن مواجهة النصر للتعدين التي حسمها فريقه مساء اليوم الاثنين بهدفين نظيفين، قال المهاجم الدولي إن الفوز جاء عن استحقاقن مشدداً أن ضربة الجزاء التي تم احتسابها عليه وأهدرها فريق النصر للتعدين غير صحيحة، خاصة وأنه لم يحدث بينه وبين لاعب التعدين أي تلامس.

وأضاف عبد الملك في تصريحات لقناة أون سبورت أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسن أداء الفريق بشكل أكثر خاصة وأن الجهاز الفني يبذل جهد كبير مع مجموعة اللاعبين المتواجدة في الفريق العكسري حالياً.