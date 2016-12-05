"تموين الإسكندرية" تسحب عينات من المطاحن للتأكد من سلامة القمح

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تفتيشية على المطاحن، حيث قامت إدارة تموين وسط بالتفتيش على المطاحن التابعة للإدارة، وتم سحب عينات من القمح ومنتجاته من الدقيق والردة لإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل.

كما تم المرور على مخازن الجملة بنطاق الإدارة والإشراف على توزيع كميات السكر نسبة وتناسب على البدالين التموينيين، وكذلك المرور على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار وإجراء تفتيش على أوزان الخبز المنتج لعدد من المخابز، وأسفرت عمليات التفتيش عن تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من سعرها الرسمى، وتحرير 5 محاضر جنح لأنشطة تموينية مختلفة.