كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 5 / 12 / 2016، والتى جاء فى مقدمتها، اتحاد الكرة يقرر إنشاء لجنة "القيم" لمحاسبة المتطاولين على الحكام، الزمالك يخطر الجبلاية رسميا بتجميد مشاركته بالدورى والدعوة لعمومية طارئة.

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة فى اجتماعه غدا بمشروع الهدف، إنشاء لجنة تحت مسمى "لجنة القيم" لمحاسبة أى مسئول يتطاول على اتحاد الكرة أو اللجان وعلى رأسها لجنة الحكام.

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، خطابا رسميا لاتحاد الكرة لإخطاره بتجميد مشاركة فريق الكرة بمسابقة الدورى الممتاز بشكل مؤقت لحين الدعوة لإقامة جمعية عمومية طارئة لأعضاء النادى واتخاذ قرار نهائى بالانسحاب من البطولة أو الاستمرار.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، عقد اجتماعا طارئا ظهر غد الثلاثاء، بمشروع الهدف فى السادس من أكتوبر.

أصدر مسئولو وزارة الشباب والرياضة، عقوبة 15 يوما وإنذار بالفصل حال تكرار نفس الواقعة لحمدى إسماعيل موظف الاشتراكات بالمركز الأولمبى، بعد إجراء تحقيق للشئون القانون معه فى واقعة تصريحاته عن وجود أكاديميات للرقص الشرقى بالمركز.

أكد مصدر مسئول داخل وزارة الرياضة، أن المباراة الودية للمنتخب الوطنى أمام نظيره التونسى، والمقرر إقامتها يوم 8 يناير المقبل، استعدادا لأمم أفريقيا بالجابون، ستقام فى أحد ملاعب القاهرة سواء الدفاع الجوى أو السلام أو استاد القاهرة الدولى.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، سحب قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر وحتى الدور النهائى، يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر الجارى بمقر الجبلاية بالجزيرة، وذلك فى الثانية عشرة ظهرًا.

رفض الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة هيكتور كوبر، مواجهة غينيا وديا، نظرا لإقامة معسكرهم فى غينيا، فضلا عن رغبة كوبر بإقامة اللقاء فى القاهرة.

ينشر "اليوم السابع" نص خطاب نادى الزمالك فى أزمة الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، والذى تم إرساله لاتحاد الكرة، وتضمن مطالب القلعة البيضاء للاستمرار فى المسابقة.

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه قد يرحل عن رئاسة النادى فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه حقق كل أحلامه مع النادى الأبيض.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تأجيل دوري كرة الصالات ليوم 19 ديسمبر الجاري ، بعد أن كان من المقرر أن ينطلق دوري الصالات يوم 15 من الشهر الحالي.

قررت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" برئاسة أسامة غنيم، تشكيل لجنة تتكون من 2 رجال قانون وطبيب، لحضور جلسة الاستماع الخاصة بإيهاب عبد الرحمن لاعب ألعاب القوى.

يطير منتخب فراعنة كرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى مروان رجب، يوم السبت المقبل، إلى تونس، لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب التونسى، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم المحدد لها شهر يناير المقبل بفرنسا.