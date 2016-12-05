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اتحاد الكرة عن تهديدات الأندية بالانسحاب: لم يصلنا سوى خطاب الزمالك

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اتحاد الكرة عن تهديدات الأندية بالانسحاب: لم يصلنا سوى خطاب الزمالك اتحاد الكرة عن تهديدات الأندية بالانسحاب: لم يصلنا سوى خطاب الزمالك

>كتب حاتم رضا

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الجبلاية لم تتلق أى خطابات من الأندية بخصوص الانسحاب من الدورى هذا الموسم، باستثناء خطاب الزمالك الذى وصل منذ ساعات قليلة ويتضمن تجميد مشاركة الأبيض فى الدورى لحين عقد جمعية عمومية طارئة للبت فى مصير الفريق.

قال المصدر إن أندية الإسماعيلى والشرقية والمصرى وأسوان وغيرهم لم يرسلوا لاتحاد الكرة أى خطابات فى هذا الصدد، موضحا أن اجتماع المجلس غدا سيشهد مناقشة أزمة خطاب الزمالك وتهديده بالانسحاب.

يذكر أن هناك عدد من الأندية أعلنت تضامنها مع الزمالك فى أزمة الانسحاب من الدورى.


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