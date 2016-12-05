إنقاذ 1300 مهاجر في البحر المتوسط وإنتشال 16 جثة

أنقذ أكثر من 1300 مهاجر في البحر المتوسط خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وانتشلت 16 جثة، وفق ما أفاد به حرس السواحل الإيطاليين، اليوم الاثنين.

وعثرت سفينة ديسيوتي التابعة لحرس الحدود على 11 جثة في مركب واجه صعوبات في حين عثرت سفينة تجارية على ثلاث جثث في مركب آخر.

> وفشلت جهود سفينة اكواريوس التي تستأجرها منظمتا “انقاذ المتوسط” و”أطباء بلا حدود” في إنعاش امرأتين عثر عليهما في مركب صغير.

> وكتبت “اطباء بلا حدود” على تويتر “توفيت امرأتان بعد تدني حرارة جسميهما. قلبنا ينفطر، مجددا”.

> ولم تعرف اسباب الوفيات الأخرى لكن المهاجرين غالبًا ما يقضون بعد تنشق الوقود وتنهكهم الرحلة من الشاطىء الليبي حيث يتعرضون للتعذيب والاساءة.

> وعادة ما يبطىء الشتاء إنطلاق المراكب لكن وتيرة توافد المهاجرين ظلت على ما هي عليه هذه السنة في حين تراجع عدد سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية قبالة ليبيا الى حد كبير.

> وكان قد تم انقاذ 285 مهاجرًا السبت ، و791 الأحد ، و231 الاثنين ، وكانوا جميعًا على قوارب خشبية او مطاطية صغيرة بدأت تغرق بعد عدة ساعات في البحر.

> وبين الذين انقذوا عائلات سورية معها اطفال، ومعظم المهاجرين الذين وصلوا هذه السنة الى ايطاليا وعددهم 173 ألفًا كانوا من غرب إفريقيا ومن القرن الافريقي.

وتفيد الأمم المتحدة، أن 4700 شخص قتلوا أو فقدوا ، ويخشى أنهم غرقوا أثناء عبور البحر المتوسط.

أ ف ب