محافظ الإسكندرية ينفي وجود أزمة لتصريف الأمطار

أكد اللواء الدكتور محافظ الإسكندرية، رضا فرحات، أن منطقة الثغر لم تشهد أية أزمات لتصريف تراكمات الأمطار وكل الأمور تسير بشكل جيد وطبيعي خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، لمناقشة تباعات موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، والوقوف علي الجهود المبذولة من قبل المحافظة لمواجهة الأمطار، وأهم المعوقات التي تم رصدها والتدابير المقترحة لتلافي ما تم خلال النوات القادمة، وذلك بحضور الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، واللواء محمد البنداري السكرتير العام بالمحافظة، واللواء أحمد متولي السكرتير العام المساعد، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأوضح “فرحات” أن إجمالي كميات المياه التي تم التعامل معها من خلال منظومة الصرف الصحي خلال الفترة الماضية بلغت مليونين و850 ألف متر مكعب، أي نحو 70% أكثر مما تستقبله محطات المعالجة من تصريفات.

> وأشار إلى أن المحافظة إتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية أزمة خاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، وكانت غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل مستمر ودائم لاستقبال أية شكاوى، كما تم تطبيق أكثر من نموذج محاكاة مفاجئ لعدد من الأنفاق الحيوية بالمحافظة.

وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء وجميع المسئولين بضرورة التواجد الميداني في المناطق الحيوية والتي حدثت بها مشاكل خلال نواة العام الماضي، مشددًا علي ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع و الطلمبات ومعدات الصرف في حالة تاهب واستعداد تام ومستمر لحين الانتهاء من موسم الشتاء لمواجهة اي احتمالات طارئة اثناء النوات الشديدة، والاستمرار في متابعة تطهير الشنايش بصفة دورية والتأكد من جاهزية مولدات الكهرباء لكل محطات الرفع ، والتمركز الدائم في الاماكن الحيوية علي مستوي المحافظة لحين الانتهاء من موسم الشتاء.