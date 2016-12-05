ضبط راقصة تدير شقة للدعارة بالغردقة والقبض على 4 من راغبى المتعة

البحر الاحمر - عماد عرفة

ألقت مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر القبض على راقصة بالغردقة، لإدارتها شقة للأعمال المنافية للآداب، كما تم القبض على فتاتين وشخصين من راغبى المتعة، أثناء ممارستهم الأعمال المنافية للآداب داخل شقة.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد هندى، مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن العقيد محمد عبد الفتاح، رئيس مباحث الآداب، والرائد شريف خليل وكيل المباحث، من ضبط راقصة بالغردقة لإدارتها شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بشارع مترو بمنطقة الهضبة الشمالية بالغردقة، وتم القبض على فتاتين وشخصين من راغبى المتعة، فى أوضاع مخلة داخل الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.