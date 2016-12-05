ماذا تعرف عن الرقم 622 ؟.. أهم رقم يجب أن يتعرف عليه كل المواطنين المصريين.. ننشر التفاصيل

شيماء مصطفى

ناشد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين في مصر بالامتناع عن شراء أي منتج يتم استيراده من الخارج لمدة ثلاثة اشهر وذلك من أجل تخفيف الطلب على الدولار من قبل التجار والمستوردين ولضمان تراجع سريع لسعر الدولار في مقابل الجنيه المصري.

كما طالب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة تفضيل المنتج المصري عن المنتجات المستوردة كدعم من قبل المواطنين للأقتصاد المصري وذلك من خلال حملة شعارها (لكي تدعم اقتصاد بلدك).

من جهة أخرى بدأ جهاز حماية المستلك حملة لتعريف المواطنين بالمنتج المصري في إطار حملة (أشتري المنتج المصري) حيث يتم تعريف المواطنين بكود المنتجات المصنعه في مصر وهو الرقم 622 والذي يتم قراءته عبر البلركود حيث يظهر كافة تفاصيل المنتج وبلد المنشأ.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الباركود الخاص بالمنتجات المصرية هو الرقم 622 وتتم معرفته في المحال التجارية من خلال القارىء الرقمي.

شبكةعيونالإخبارية

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