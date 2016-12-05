رسمياً وللمرة الأولى| تعرف على كيفية استخراج «بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد» من مكاتب البريد.. بدءاً من 15 ديسمبر المقبل

في اطار حرصها على توفير والوقت والجهد والتيسير على المواطنين، والقضاء على معاناة المصريين وخاصةً كبار السن منهم، في استخراج بطاقات الرقم القومي، أكد اللواء “إيهاب عبد الرحمن”، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، أنه أمر عقد برتوكول مع البريد، لتوفير 4 آلاف مكتب بريد لإنهاء الأوراق الثبوتية للمواطنين واستخراج هذه البطاقات.

جاءت تصريحات مساعد وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحفي، مشيراً في الوقت ذاته، أن هذا الأمر يعد أكبر ربط إلكتروني ويتيح للمواطنين استخراج البطاقة من المنزل.

جدير بالذكر، أن اللواء “إيهاب عبد الرحمن”، قد أفاد في منتصف سبتمبر الماضي، إلى استحداث مركز الخدمة الصوتية لاستقبال شكاوي المواطنين، واستخراج بطاقات الرقم القومي، وتوصيلها للمنازل، فضلاً عن استخراج الأوراق الثبوتية باللغات الأجنبية للمرة الأولى، لافتاً إلى استخراج بطاقة الرقم القومي بالألوان خلال الفترة القليلة المقبلة. طريقة الحصول على البطاقة أو الأوراق الثبوتية من مكاتب البريد

شراء استمارة بطاقة رقم قومي أو نموذج لشهادات الميلاد أو قيد عائلي. عليك كتابة البيانات اللازمة فى الأوراق الرسمية لاستخراج الأوراق الثبوتية التي تريد الحصول عليها. تسليم هذه الأوراق مرة أخرى للموظف المختص بمكتب البريد. ستصلك رسالة نصية بإحدى الأمرين، إما تحديد موعد لاستلام الأوراق الخاصة بك، أو تنبيهك بأن هناك بعض البيانات ناقصة وتحتاج إلى كتابتها مرة أخرى. يمكنك أن تتسلم أوراقك الثبوتية بعد الانتهاء منها فى مكتب البريد. يمكنك الحصول على “خدمة ديليفري” عن طريق الاتصال بالكود سنتر بالأحوال المدنية 16582 وطلب توصيل الأوراق لمنزلك على أن تسدد ثمن هذه الخدمة والتي لا تزيد عن 5 جنيهات.

ومن جهته، قال “عصام الصغير”، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، عن وجود 4 آلاف مكتب بريد بمختلف محافظات الجمهورية مميكنة، ستصدر إصدار شهادات الميلاد والقيد العائلي ووثائق الزواج والوفاة من مكاتب البريد، بدءا من 15 ديسمبر، ويتم حاليا تدريب العاملين بالمكاتب.

شبكةعيونالإخبارية

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