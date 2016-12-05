2,8 مليار دوﻻر أمريكى مساعدات خارجية للأردن خلال 2016

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توقع وزير التخطيط والتعاون الدولى اﻷردنى عماد الفاخورى، أن يبلغ إجمالى حجم المساعدات الخارجية الاعتيادية والإضافية والإنسانية المقدمة للأردن للعام 2016 ما قيمته 2,8 مليار دولار.

وقال الفاخورى فى تصريح صحفى اليوم الاثنين- أن قيمة القروض الميسرة من أصل المبلغ بلغت 939,7مليون دولار، ومنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية بقيمة 18ر1 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المنح 8ر733 مليون دولار.

وفيما يتعلق بحجم المساعدات الإضافية التى حصل عليها الأردن لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016-2018 بلغت حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى 02ر1 مليار دولار (ما يعادل 4ر38% فقط من قيمة الاحتياجات ضمن خطة الاستجابة لهذا العام).

وأشار إلى أن قيمة المساعدات التى تمثل الاحتياجات والمشاريع التى من شأنها تعزيز منعة الأردن والمحافظة على سوية الخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين هى جزء من إجمالى الالتزام ضمن العقد مع الأردن بتوفير منح إضافية بقيمة 700 مليون دولار سنوياً على مدار ثلاث سنوات 2016- 2018 لخطة الاستجابة الاردنية يخصص معظمها لتمويل مشاريع ذات أولوية تستهدف المجتمعات المستضيفة.

وقال الفاخورى أن هذه النتائج تأتى فى ضوء مخرجات مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة فى فبراير الماضى وتعهدات المجتمع الدولى بتوفير دعم إضافى للأردن ضمن الإطار الشمولى للتعامل مع الأزمة السورية العقد مع الأردن بما فى ذلك توفير التمويل الكافى لدعم خطة الاستجابة الأردنية بالإضافة إلى توفير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع تنموية خارج المساعدات السنوية الاعتيادية المقدمة للأردن من خلال الاتفاقيات الثنائية واﻹطارية الموقعة لدعم مشاريع تنموية ذات اولوية للحكومة الاردنية ودعم الموازنة العامة.

وأوضح الوزير أن الدعم لخطة الاستجابة والذى يأتى على شكل منح إضافية؛ منها 325,9 مليون دولار لدعم الموازنة العامة يساهم فى تغطية جزء من التكلفة الاضافية على الخزينة بسبب اللجوء السورى، و216 مليون دولار لدعم اللاجئين.

كما بلغت قيمة المنح المقدمة لدعم مشاريع ذات اولوية فى المجتمعات المستضيفة حوالى 251 مليون دولار، فى حين تم تنفيذ مشاريع من قبل منظمات الأمم المتحدة المختلفة كبرنامج الغذاء العالمى والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تستهدف اللاجئين بقيمة اجمالية بلغت 224 مليون دولار، ومن الجدير ذكره أن حوالى 194 مليون دولار من المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين يقدم كدعم نقدى ليتم إنفاقه لفائدة الاقتصاد الوطنى.

وتوقع الوزير الفاخورى أن يكون هنالك التزام إضافى مع نهاية العام للمساهمة فى تمويل خطة الاستجابة من خلال منح بقيمة 170 مليون دولار، ليصبح بذلك اجمالى ما تم توفيره لتمويل الخطة حوالى 1,18مليار دولار لكافة محاور الخطة للاجئين، والمجتمعات المستضيفة، ودعم الموازنة (ما نسبته 45%) بالمقارنة مع المعدل العام لنسبة تمويل الخطط السابقة، والذى لم يتجاوز 30% من حجم التمويل للخطط السابقة.