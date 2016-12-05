الزمالك يترقب قرارات الجبلاية غدا لحسم مصير مباراة أسوان

كتب أحمد توفيق

يترقب مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة مرتضى منصور ، قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقرر انعقادها غدا الثلاثاء ، لتحديد الموقف النهائى للفريق الأبيض من مباراة أسوان يوم الخميس المقبل سواء بخوض اللقاء أو التمسك بالانسحاب من الدورى .

وحدد الزمالك ثلاثة مطالب رئيسية للعودة للمشاركة فى مسابقة الدورى الممتاز هى عزل رضا البلتاجى وكافة أعضاء لجنة الحكام وشطب إبراهيم نور الدين من سجلات الحكام وجراء تحقيق مع أحمد الشيخ لاعب الأهلى المعار لمصر المقاصة بسبب التواطؤ فى إضاعة ركلة الجزاء حتى يعود لصفوف القلعة الحمراء مرة أخرى .

ووفقا لمصدر مطلع داخل الزمالك سيتم العدول عن قرار الانسحاب حال اتخاذ مجلس الجبلاية قرارات تتوافق مع مطالب القلعة البيضاء بينما سيستمر القرار سارى حال صدور قرارات لا ترتقى لرغبات النادي الأبيض .