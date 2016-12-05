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نشرة ONA ا” القرموطي” في الفصل..الحياة تتعاقد مع صلاح عبد الله..شيماء صادق تقدم “جريمة”

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أرشيفية

أرشيفية

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

تحل الفنانة مايا نصري غدًا، الثلاثاء، ضيفة على برنامج “90 دقيقة” الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة المحور..للمزيد

مايا نصري

مايا نصري

قام الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم الاثنين، ببرنامجه “مانشيت القرموطي” على قناة “العاصمة2″، بمحاكاة لأحد الفصول بإحدى المدارس التى تدرس الحلاقة بعد اقتراح التعليم تدريس الحلاقة فى المدارس الفنية..للمزيد

الإعلامى جابر القرموطى

الإعلامى جابر القرموطى

أكدت مصادر بقناة الحياة في تصريح خاص لوكالة ONA، على تعاقد الفنان صلاح عبد الله على تقديم برنامج كوميدي..للمزيد

الفنان صلاح عبد الله

قالت الإعلامية شيماء صادق مقدمة برنامج” خيط حرير”، على شاشة القاهرة والناس، إنها ستقدم برنامجا جديدا بعنوان ” جريمة”، موضحا لم يتقرر بعد ما إذا كان خلال شهر ديسمبر الحالي أم أول يناير المقبل..للمزيد

الإعلامية شيماء صادق

الإعلامية شيماء صادق

يستضيف قسم الإعلام في جامعة حلوان، الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج ” كلام تاني”، على شاشة دريم، والإعلامي شريف فؤاد، في ندوة تقام بعد غد بعنوان ” المعايير المهنية لبرامج التوك شو”، وذلك في إطار فعاليات الموسم الموسم الثقافي..للمزيد

رشا نبيل وشريف فؤاد و نائلة عمارة

رشا نبيل وشريف فؤاد و نائلة عمارة

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أونا

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