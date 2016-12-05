أخبار الدورى المصرى اليوم الاثنين 5 / 12 / 2016

كتب محمد محمود

أقيمت اليوم الاثنين 5 / 12 / 2016 ثلاث مباريات بالدورى المصرى بين المقاولون و طنطا ، الاسماعيلى و وادى دجلة ، و النصر للتعدين و طلائع الجيش ضمن الجولة الـ13 من عمر الدورى الممتاز .

المقاولون يفوز على طنطا بهدف نظيف

استطاع فريق المقاولون العرب الفوز على طنطا بهدف نظيف أحرزه محمد فضل فى الشوط الأول فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن فاعليات الأسبوع الثالث عشر للدورى .

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 17 نقطة فى المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد طنطا عند 8 نقطة فى المركز الـ15 .

الاسماعيلى يتعادل مع دجلة 1 / 1

تعادل الإسماعيلى مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز محمد هلال للفريق الدجلاوى وتعادل حسنى عبد ربه للدراويش.

بهذه النتيجة وصل دجلة للنقطة 17 في المركز التاسع فيما وصل رصيد الإسماعيلى إلى 16 نقطة في المركز 11 بجدول الدورى، ويحقق الدراويش التعادل الخامس على التوالى.

الجيش يفوز على النصر للتعدين 2 / 0

واصل فريق طلائع الجيش سلسلة نتائجه الجيدة وحقق فوزا غاليا على النصر للتعدين بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد أسوان الرياضة ضمن فاعليات الأسبوع الثالث عشر للدورى .

تقدم معتمد محسن فى الدقيقة 50 للطلائع، وأضاف محمد أشرف الهدف الثانى فى الدقيقة 76 ليرتفع رصيد أبناء المؤسسة العسكرية إلى 22 نقطة فى المركز الخامس بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد النصر للتعدين عند 5 نقاط فى المركز الأخير .