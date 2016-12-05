ميدو يعتذر لجمهور الزمالك: "من غيركم مسواش حاجة .. والأدرينالين السبب"

كتب أحمد طارق

اعتذر أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، لمسئولى نادى الزمالك وعلى رأسهم المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، وجمهور الأبيض، عن التصريحات التى أدلى بها عقب مباراة الزمالك ودجلة فى الجولة الـ 12 بالدورى الممتاز.

وقال ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية: "اعتذر لجمهور الزمالك عن الكلام اللى قولته بعد المباراة، لأن الادرينالين يجعلنى فى بعض الأحيان غير قادر على التحكم فى الكلام الذى أتفوه به.. وجمهور الزمالك كله على دماغى من فوق، وأنا من غير جمهور الزمالك مسواش حاجة، وبعتذر مرة أخرى للجمهور وللمجلس وللمستشار مرتضى منصور، عن الكلام اللى مالوش لازمة اللى قولته، لأنى بعد ما جلست مع نفسى عرفت إنى قلت كلام مكنش المفروض أقوله".

وكان ميدو قاد وادى دجلة للتعادل مع الزمالك بنتيجة 1/1، وصرح عقب المباراة: "كنا الأحق بالفوز، وواجهنا الزمالك والحكم، وتعرضنا لظلم تحكيمى كبير، والنتيجة الصحيحية فوز دجلة 4/1".