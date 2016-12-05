وزير الخارجية يلتقي مع مديرة صندوق النقد الدولي

التقي سامح شكري وزير الخارجية يوم الاثنين 5 ديسمبر الجاري مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن .

وصرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بان اللقاء تناول متابعة الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى مؤخراً، حيث استعرض شكرى التطورات الاقتصادية والاجتماعية الجارية فى مصر وبرنامج الاصلاح الاقتصادي القائم، مؤكداً على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ كافة عناصر برنامج الإصلاح ومواجهة التحديات المرتبطة به، ومشيراً إلى ان القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى هذا الإطار هى قرارات طال انتظارها لمدة عقود طويلة، وان اتخاذها فى التوقيت الحالي يؤكد التزام الجانب المصرى بتنفيذ إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد لتمكين المجتمع من الخروج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية .

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بان مديرة الصندوق أعربت عن سعادتها البالغة بقدرة مصر على المضي فى برنامج الإصلاح بتلك الخطوات الجادة، وان نجاح مصر فى إتمام عملية الإصلاح المخطط لها سيعد نجاحا ليس فقط لمصر ولكن أيضا لصندوق النقد وقدرته على دعم الدول المختلفة، كما أشارت إلى إن نجاح التجربة المصرية يعد نموذجاً سوف تقتضى به دول كثيرة، وان إدارة الصندوق وكافة المسئولين عن متابعة هذا الملف يولونه اهتماماً خاصاً لضمان تنفيذ كافة عناصره بنجاح.

وقد شارك فى الاجتماع الأستاذ الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، حيث أكد من جانبه أيضا ان المرحلة الأولى من مراحل الإصلاح تعد الأصعب والأكثر تحدياَ، وان نجاح مصر وقدرتها على تجاوز الصعاب المرتبطة بتلك المرحلة سوف يمهد الطريق لاستكمال كافة عناصر البرنامج بنجاح، كما أشار الى ان احد اهم الايجابيات التى يرصدها المسئولون فى صندوق النقد، هى تجاوب قطاعات عريضة من الشعب المصري مع برنامج الإصلاح والرغبة في تحمل المسئولية والالتزامات المرتبطة بالبرنامج، وهو الأمر الذي يؤكد وجود توافق مجتمعي مصرى كامل على أهمية المضي قدماً فى تنفيذ برنامج الإصلاح .

ومن ناحية اخري، أشار المستشار ابو زيد الي ان وزير الخارجية كان قد التقي خلال زيارته لواشنطن ايضا مع السيد ” ميرزا حسن” المدير التنفيذي للمجموعة العربية بالبنك الدولي، حيث تناول اللقاء متابعة كافة برامج البنك الدولي في مصر وتم استعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر بشكل مفصل، حيث أكد وزير الخارجية علي تقدير مصر للدور الهام الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.