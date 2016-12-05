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بالفيديو.. مستشار ياسرعرفات يكشف عن هوية قاتله

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بالفيديو.. مستشار ياسرعرفات يكشف عن هوية قاتله بالفيديو.. مستشار ياسرعرفات يكشف عن هوية قاتله

محمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسرعرفات

قال محمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسرعرفات، إن اتهام القيادي في حركة فتح محمد دحلان باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، هي محاولة جديدة من محمود عباس، كما تعود في السنوات الماضية التغطية على القاتل الحقيقي للرئيس ياسر عرفات.

وأضاف رشيد خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث” مع الإعلامي مهند العراوي، الأثنين، أن أبو مازن يعلم جيدًا أن دحلان، لم يكن موجودًا ولم يرى الرئيس الراحل ياسر عرفات أثناء وجوده في مشفاه بباريس، وهو يعلم جيدًا أنه كانت هناك قيود مشددة حول عرفات في مشفاه، ولم يكن يدخل له أحد سواء أجنبي أو غيره، لافتا إلى أن إدعاءات عباس تلقي بالتهم على السلطات الفرنسية.

وأوضح رشيد، أن أبو مازن، يريد أن يضيع دم ياسر عرفات ويوظف علاقاته مع الإسرائليين للتغطية على القاتل الحقيقي، وتشويه صورة مناضل كبير مثل محمد دحلان، وهي محاولة سخيفة ستنتهي سريعًا.

واستطرد رشيد، أن توفيق الطيراوي والمعني بملف التحقيقات في ظروف استشهاد الرئيس ياسر عرفات أكد لأصدقاء له أن إدعاءات أبو مازن محض هراء.

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