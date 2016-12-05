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برنامج مهارات القراءة والكتابة بالوسائل الحديثة بمعاهد مطروح الأزهرية

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برنامج مهارات القراءة والكتابة بالوسائل الحديثة بمعاهد مطروح الأزهرية برنامج مهارات القراءة والكتابة بالوسائل الحديثة بمعاهد مطروح الأزهرية

>مطروح – حسن مشالى

بدأت منطقة مطروح الأزهرية، في تفعيل برنامج مهارات القراءة والكتابة باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة، للصفوف الأولي من المرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية، لتقوية مهاراتهم في القراءة والكتابة، خاصة في المعاهد الكائنة بالمناطق الصحراوية والنائية، وذلك بعد تدريب 164 معلما على البرنامج. 

صرح بذلك أحمد عبد الباري مدير إدارة الوسائل التعليمية بمنطقة مطروح الأزهرية، وأضاف بأن البرنامج  يهدف إلي الإلمام بالطرق الحديثة للتعلم، من خلال الطريقة الصوتية  لنطق الحروف باستخدام شاشات العرض والأجهزة المعملية الحديثة، وأشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، للصفوف الأعلى بالتعليم الابتدائي وذلك في معاهد مدينتي الحمام والسلوم وكذلك تطبيقه في مرحلة رياض الأطفال.

وأوضح "عبد الباري"  أنه تم تدريب 164 معلما علي  البرنامج كمرحلة أولى، لتنفيذ التجربة المبدئية للبرنامج علي 3 معاهد وهي معاهد أولاد الحاج علي وعمر بن عبد العزيز وعبد الحليم محمود، وحقق نسبة نجاح كبيرة ونتائج ملموسة بين طلاب هذه المعاهد. 

 

 


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