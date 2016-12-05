جهاز شئون البيئة بقنا يبدأ حملة توعية بالمعاهد الأزهرية لحماية نهر النيل

نظم فرع جهاز شئون البيئة بقنا، ندوة توعية بأهمية نهر النيل بمعهد فتيات قوص الأزهري، فى إطار الحملة التى ينظمها الفرع لحماية نهر النيل، حاضر فيها أسعد محمد "مسئول الإعلام بفرع جهاز شئون البيئة بقنا"، و شارك فيها مصطفى على وكيل ثقافى إدارة قوص، و مصطفى محمد زيدان موجه التربية الاجتماعية، و حسنى أحمد على مسئول مكتب الخدمة الاجتماعية بالإدارة، و عبدالغنى محمد مسئول وحدة المعلومات.

بدأت الندوة بكلمة الدكتور مصطفى محمد محمود وكيل إدارة قوص الأزهرية، والتى أكد خلالها بأن الاسلام حث على الحفاظ على البيئة، و أن الحفاظ على المياه و عدم التبذير واجب شرعى، مذكرًا بقوله تعالى" وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا".

فيما قال أسعد محمد"مسئول الإعلام بفرع جهاز شئون البيئة بقنا"، خلال الندوة، بأن الجهاز بدأ من اليوم الاثنين حملة توعية بالمعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية، للتوعية بحماية نهر النيل، بالتنسيق مع منطقة قنا الأزهرية، وذلك بعد الانتهاء من استهداف مدارس التربية و التعليم.

موضحًا بأن الحملة سوف تتضمن عقد ١١ ندوة على مدار شهر ديسمبر الجارى، على مستوى محافظة قنا ، وسوف تتضمن عدد من المحاور من أبرزها: ترشيد استهلاك المياه داخل المنزل وخارجه، والحفاظ على نهر النيل بعدم إلقاء المخلفات الصلبة والزراعية به.

وأضاف بأنه سوف يتم منح المعاهد المشاركة، كتب ومطبوعات لتحفيز الطلاب و الطالبات على الاهتمام بالبيئة والحفاظ على نهر النيل من التلوث.