أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل مديرية تعليم دمياط: انتهينا من مقابلة 26 متقدما لشغل وظائف قيادية

Google+ Print
وكيل مديرية تعليم دمياط: انتهينا من مقابلة 26 متقدما لشغل وظائف قيادية وكيل مديرية تعليم دمياط: انتهينا من مقابلة 26 متقدما لشغل وظائف قيادية

>دمياط - معتز الشربينى

قال ياسر عمر وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط لـ"اليوم السابع " إن  اللجنة العليا لاختيار القيادات بمديرية التربية والتعليم بدمياط انعقدت اليوم الاثنين، لإجراء مقابلات مع  المتقدمين لشغل وظائف ( وكيل مدرسة – مدير مدرسة – موجه ) والذين حالت ظروفهم دون حضور المقابلات المقررة لهم فى مواعيدها السابقة وذلك لإتاحة الفرصة لكل متقدم لم يستطع حضور المقابلة الأولى .

وأضاف أنه تمت مقابلة 14 متقدما من التعليم الابتدائي لشغل وظائف متنوعة و 2 من التعليم الفنى و10 متقدمين لشغل وظيفة وكيل مدرسة إعدادى.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365