وكيل مديرية تعليم دمياط: انتهينا من مقابلة 26 متقدما لشغل وظائف قيادية

دمياط - معتز الشربينى

قال ياسر عمر وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط لـ"اليوم السابع " إن اللجنة العليا لاختيار القيادات بمديرية التربية والتعليم بدمياط انعقدت اليوم الاثنين، لإجراء مقابلات مع المتقدمين لشغل وظائف ( وكيل مدرسة – مدير مدرسة – موجه ) والذين حالت ظروفهم دون حضور المقابلات المقررة لهم فى مواعيدها السابقة وذلك لإتاحة الفرصة لكل متقدم لم يستطع حضور المقابلة الأولى .

وأضاف أنه تمت مقابلة 14 متقدما من التعليم الابتدائي لشغل وظائف متنوعة و 2 من التعليم الفنى و10 متقدمين لشغل وظيفة وكيل مدرسة إعدادى.