بالصور.. مدير أمن البحيرة يجتمع مع التجار لمواجهة غلاء الأسعار

شهد قبل قليل اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث والمحاسب فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية، اجتماعا عاجلا لمناقشة انفلات الأسعار بمقر الغرفة التجارية فى مدينة دمنهور.

وفى كلمته طالب اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن، بضرورة وضع أسعار استرشادية يومية، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وسوق الجملة، للسيطرة على ارتفاع السلع وخاصة الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى تفعيل قانون حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبات لردع المخالفين، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق.

وأكد اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة على ضرورة مواجهة غلاء الأسعار ، من خلال وضع أليات تضمن عدم الإحتكار ، وإستمع مدير الأمن لكافة العقبات والمشاكل التى تواجه التجار ، وشدد مدير الأمن على عدم قيام التجار بتخزين السلع الإستهلاكية وخصوصا خلال الأعياد ، وأكد شوقى على أ تكثيف الحملات التموينية يوميا لمراقبة الأسعار وكذا إستهداف أماكن تخزين السلع الخاصة بالتجار الجشعين.

وبدأ المحاسب فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بكلمة ترحيب بمدير الأمن ومدير المباحث، وشدد مرسى على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار، مشيرا إلى أن الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع بالأسواق يؤثر سلبا على الاقتصاد القومى، ويعرقل جهود التنمية، ويثقل كاهل المواطنين محدودى الدخل.

وأكد رئيس الغرفة التجارية فى البحيرة، أن البورصة السلعية الخاصة بالخضر والفاكهة فى مركز بدر ستساهم كثيرا فى ضبط الأسعار بالأسواق ، وأوضح مرسى أنه تم إنشاؤها بالمجهودات الذاتية بتكلفة 490 مليون جنيه دون تكلفة الدولة أعباء مالية ، وأضاف مرسى إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء بسرعة البدء فى العمل بالبورصة لتخفيف العبء على التجار والمواطنين ولمواجهة الاحتكار، شارك فى الإجتماع العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين ونخبة من كبار تجار محافظة البحيرة بالغرفة التجارية .



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اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة وفتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية خلال الاجتماع

جانب من اجتماع اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة وفتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية لمواجهة الغلاء

اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة خلال اجتماع الغرفة التجارية

اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة واللواء محمد خريصة مدير المباحث خلال الاجتماع