أخبار النادي الأهلى اليوم الاثنين 5/12/2016.. غالى يغيب أمام سموحة

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة سموحة الخميس في بطولة الدوري العام.

يعقد حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، جلسة مع اللجنة الفنية التى يترأسها علاء ميهوب بعد مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى العام.

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إن ناديه يمتلك عرضًا من الشركة الراعية لإقامة معسكر للفريق الأحمر فى شهر يناير المقبل بدولتى السعودية والإمارات.

يغيب حسام غالى، لاعب وسط الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة يوم الخميس بالجولة الـ14 لمسابقة الدورى، رغم أنه تعافى من الإصابة التى لحقت به، وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية، وسينتظر اللاعب فرمان حسام البدرى المدير الفنى لفريقه بالاستعانة به فى مباراة إنبى بالجولة الـ15 للدورى، وكشف البدرى فى تصريحات صحفية أنه فضّل استبعاد اللاعب من حساباته أمام النادى السكندرى.

جمعت الصدفة محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية، بفتحى مبروك لاعب الأهلي ومدرب الفريق الأحمر السابق، بأحد مطاعم الأسماك الشهيرة بمنطقة حدائق الأهرام.

استغل حسام غالى، قائد الأهلى، الإجازة التى منحها حسام البدرى المدير الفنى للفريق من التدريبات الجماعية، عقب مواجهة مصر المقاصة أمس الأحد، للقيام بـ"فسحة" مع وائل رياض شيتوس نجم المارد الأحمر السابق، ومدرب فريق الإنتاج الحربى الحالى، والفنان كريم فهمى، بأحد كافيهات التجمع الخامس.

حرص مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى على زيارة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى المستشفى المتواجد فيها خلال الوقت الحالى لتلقى العلاج بعد إصابته بجلطة فى القدم خلال الفترة الأخيرة .

قال حسام البدري، المدير الفني للأهلي، إنه أغلق صفحة مباراة المقاصة تماما، والتى فاز بها الأحمر أمس بهدف دون رد، مؤكدا أن الفريق سيبدأ من غدٍ الاستعداد بشكل جيد لمباراة سموحة يوم الخميس المقبل.