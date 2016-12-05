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أخبار النادي الأهلى اليوم الاثنين 5/12/2016.. غالى يغيب أمام سموحة

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أخبار النادي الأهلى اليوم الاثنين 5/12/2016.. غالى يغيب أمام سموحة أخبار النادي الأهلى اليوم الاثنين 5/12/2016.. غالى يغيب أمام سموحة

>كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة سموحة الخميس في بطولة الدوري العام.

البدرى يجتمع مع اللجنة الفنية لاختيار صفقة الشتاء

 

يعقد حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، جلسة مع اللجنة الفنية التى يترأسها علاء ميهوب بعد مواجهة المقاصة فى الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى العام.

الأهلي يتلقى عرضين رسميين لإقامة معسكر بالإمارات والسعودية

 

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إن ناديه يمتلك عرضًا من الشركة الراعية لإقامة معسكر للفريق الأحمر فى شهر يناير المقبل بدولتى والإمارات.

حسام غالى يغيب عن الأهلي أمام سموحة

 

يغيب حسام غالى، لاعب وسط الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة يوم الخميس بالجولة الـ14 لمسابقة الدورى، رغم أنه تعافى من الإصابة التى لحقت به، وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية، وسينتظر اللاعب فرمان حسام البدرى المدير الفنى لفريقه بالاستعانة به فى مباراة إنبى بالجولة الـ15 للدورى، وكشف البدرى فى تصريحات صحفية أنه فضّل استبعاد اللاعب من حساباته أمام النادى السكندرى.

بالصور.. أكلة سمك تجمع الخطيب ومدرب الأهلي السابق

 

جمعت الصدفة محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية، بفتحى مبروك لاعب الأهلي ومدرب الفريق الأحمر السابق، بأحد مطاعم الأسماك الشهيرة بمنطقة حدائق الأهرام.

غالى يستغل إجازة الأهلي فى "فسحة" مع شيتوس وكريم فهمى

 

استغل حسام غالى، قائد الأهلى، الإجازة التى منحها حسام البدرى المدير الفنى للفريق من التدريبات الجماعية، عقب مواجهة مصر المقاصة أمس الأحد، للقيام بـ"فسحة" مع وائل رياض شيتوس نجم المارد الأحمر السابق، ومدرب فريق الإنتاج الحربى الحالى، والفنان كريم فهمى، بأحد كافيهات التجمع الخامس.

مؤمن زكريا يزور أحمد مرتضى منصور بالمستشفى

 

حرص مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى على زيارة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى المستشفى المتواجد فيها خلال الوقت الحالى لتلقى العلاج بعد إصابته بجلطة فى القدم خلال الفترة الأخيرة .

البدرى يتحدث عن فرص فوز الأهلي بالدورى ورأيه فى مروان محسن

 

قال حسام البدري، المدير الفني للأهلي، إنه أغلق صفحة مباراة المقاصة تماما، والتى فاز بها الأحمر أمس بهدف دون رد، مؤكدا أن الفريق سيبدأ من غدٍ الاستعداد بشكل جيد لمباراة سموحة يوم الخميس المقبل.

 

 


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