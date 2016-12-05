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الإسماعيلى يقرر الانسحاب من الدورى.. ورئيس النادى: بسبب أخطاء الحكام

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الإسماعيلى يقرر الانسحاب من الدورى.. ورئيس النادى: بسبب أخطاء الحكام الإسماعيلى يقرر الانسحاب من الدورى.. ورئيس النادى: بسبب أخطاء الحكام

>أ ش أ

قرر إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى انسحاب الفريق من مسابقة الدورى الممتاز جراء الأخطاء التحكيمية الفادحة.

 

وقال رئيس النادى الإسماعيلى، إن الأخطاء التحكيمية "عرض مستمر"، وتسببت فى تراجع ترتيب الفريق بمسابقة الدورى. 

 

وكان الزمالك قد أخطر منذ قليل، اتحاد الكرة رسميًا بتوقف النشاط الكروى فى النادى، مؤقتًا لحين عرض الأمر على جمعية عمومية طارئة لأعضاء النادى لبحث الموقف واتخاذ القرار النهائى باستكمال الدورى من عدمه، وذلك اعتراضا على الأخطاء التحكيمية التى تشهدها مباريات الدورى مما يؤثر على ترتيب الفرق فى جدول المسابقة.

 


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