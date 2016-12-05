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طلائع الجيش يهزم النصر للتعدين 0/2 بالدورى

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طلائع الجيش يهزم النصر للتعدين 0/2 بالدورى طلائع الجيش يهزم النصر للتعدين 0/2 بالدورى

>كتب - هيثم عويس

واصل فريق طلائع الجيش سلسلة نتائجه الجيدة وحقق فوزا غاليا على النصر للتعدين بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد أسوان الرياضة ضمن فاعليات الأسبوع الثالث عشر للدورى .

تقدم معتمد محسن فى الدقيقة 50 للطلائع، وأضاف محمد أشرف الهدف الثانى فى الدقيقة 76 ليرتفع رصيد أبناء المؤسسة العسكرية إلى 22 نقطة فى المركز الخامس بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد النصر للتعدين عند 5 نقاط فى المركز الأخير . 

جاءت أحداث الشوط الأول بطيئة ومملة ولم تسنح أى فرص للفريقين ، فى الوقت الذى استحوذ فيه لاعبو الطلائع على مجريات الشوط الثانى لعبا ونتيجة وترجموا سيطرتهم لهدفين خطفوا بهم نقاط المباراة . 


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