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تسريب خبر انسحاب الإسماعيلى "بالون اختبار"

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تسريب خبر انسحاب الإسماعيلى "بالون اختبار" تسريب خبر انسحاب الإسماعيلى "بالون اختبار"

>كتب أحمد طارق

فيما اعتبره البعض بالون اختبار.. جاء تسريب خبر انسحاب الإسماعيلى من الدورى الممتاز، تضامناً مع الزمالك، ليثير جدلاً واسعاً فى الشارع الإسماعيلاوى، والشارع المصرى عموماً، خاصة وأن اجتماع مجلس إدارة الدراويش مازال منعقداً حالياً برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، ولم يخرج علينا أحد ببيان أو قرار رسمى.

 

مقربون من المجلس أكدوا أن الإسماعيلى ربما أعلن نيته فى قرار التضامن مع الزمالك فى الانسحاب من الدورى، حتى يستطيع أن يتحدث عن مشاكله مع التحكيم، ليصبح فى الصورة وينال نصيبا من مناقشة أزمات التحكيم، فى اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذى سيعقد غداً الثلاثاء.


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