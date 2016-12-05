«البريد»: 15 ديسمبر بدء استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج من مكاتبنا

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، إن هناك 4 آلاف مكتب بريد بمختلف محافظات الجمهورية أصبحت مميكنة، لافتا إلى أنه سيتم إصدار شهادات الميلاد والقيد العائلى ووثائق الزواج والوفاة من مكاتب البريد، بدءا من 15 ديسمبر، ويتم حاليا تدريب العاملين بالمكاتب.

وأشار إلى أن المواطن سيتقدم بطلب عن طريق الكمبيوتر لاستخراج ما يريد من شهادات، وسيكون هناك ربط بين شبكة البريد بشبكة الأحوال المدنية، ويتم إصدار الطلب من مكتب البريد.

وأضاف الصغير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الرسوم التى تتضمن تلك الخدمة ستكون بسيطة ولا تتعدى الجنيهات، ويستطيع المواطن استلام الإصدار الخاص به فى وقته أو فى اليوم التالى، لافتا إلى أن المواطن يستطيع استخراج تلك الشهادات من المكاتب وليس هناك حاجة لسفره لمكاتب الأحوال المدنية.