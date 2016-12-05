الشوط الأول.. طلائع الجيش يتعادل مع التعدين 0/0

كتب - هيثم عويس

تعادل طلائع الجيش والنصر للتعدين سلبيا فى الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد أسوان الرياضى ضمن فاعليات الأسبوع الثالث عشر للدورى .

جاءت أحداث الشوط ضعيفة المستوى بسبب سوء مستوى اللاعبين ووجود عشوائية فى الأداء بين الفريقين ، خاصة وأن اللاعبين لم يستثمروا الفرص القليلة التى اتيحت لهم وبالرغم من امتلاك لاعبى طلائع الجيش لمنطقة وسط الملعب بفضل تحركات أحمد عيد عبد الملك ومحمد أشرف ونيكولاس إلا أن لاعبى التعدين استغلوا الهجمات المرتدة وشكلوا خطورة على عماد السيد حارس مرمى الطلائع .