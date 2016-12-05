أحمد الشيخ ممنوع من الكلام بأوامر المقاصة

كتب سليمان النقر ومحمد عراقى

طالب مسئولو مصر المقاصة أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق بعدم التعليق على اتهامات إدارة الزمالك له بالتواطؤ في مواجهة الأهلي أمس في الدوري العام ، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وأهدر أحمد الشيخ ضربة جزاء أمام الاهلي بالدقيقة الأخيرة على الرغم من تألقه طوال أحداث اللقاء، ليطلب مرتضى منصور رئيس الزمالك تحويل هداف الدوري للتحقيق من قبل اتحاد الكرة المصري.

من جانبه أكد اللاعب للمقربين أنه لم يقصر خلال مواجهة الأهلي، مشدداً أنه كان يتمنى التسجيل من أجل مساعدة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية إلا أن سوء الحظ منعه من التسجيل في شباك اكرامي، مضيفاً أنه جاهز للمثول للتحقيق في أي جهة إذا طلب منه ذلك بشكل رسمي.

ويقدم الشيخ موسما استثنائيا مع المقاصة بعد عودته للفريق الفيومي على سبيل الإعارة من صفوف الأهلي.