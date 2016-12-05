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محكمة إيطالية تبعد فتاة مغربية عن أمها بسبب الحجاب ...

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محكمة إيطالية تبعد فتاة مغربية عن أمها بسبب الحجاب ... محكمة إيطالية تبعد فتاة مغربية عن أمها بسبب الحجاب ...

أصدرت محكمة مخرا، الجمعة، قرارا بإبعاد فتاة مغربية وإدخالها مؤسسة للرعاية الاجتماعية، إلى حين استكمال التحقيق في حادث تعرضها للضرب على يد أمها بسبب امتناعها عن ارتداء الحجاب.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، فإن محكمة أوديني، فتحت تحقيقا في شكوى الفتاة من تعرضها للضرب عدة المرات، وقولها إنها عوقبت بسبب عدم ارتداء غطاء الرأس لدى الخروج من البيت.

وتقول الشابة المغربية إن والدتها لمحتها في المدرسة بدون حجاب، وانهالت عليها بالضرب في البيت، متسببة لها بجرح على مستوى شفتها.

وأخبرت الفتاة المغربية أساتذتها بما تعرضت له، حتى لا يضربها والدها، مرة أخرى، حين يعود من المنطقة التي يعمل بها.

وبحسب الصحيفة، استغل اليمين الإيطالي الحادثة، ليدافع عن موقفه المناوئ للهجرة، إذ أشار إليها حزب رابطة الشمال معتبرا إياها مثالا حيا على فشل اندماج المهاجرين.

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رئيس قسم الأخبار