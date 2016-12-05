"واتساب" سيتوقف عن العمل على ملايين الأجهزة ...

سمر العشري

أعلنت الشركة المطورة لتطبيق واتساب للتراسل الفوري أنه سيتوقف عن العمل على الهواتف وأنظمة التشغيل القديمة ابتداء من نهاية العام الحالي، ويقدر عدد هذه الأجهزة حول العالم بالملايين.

وجاء هذا الإعلان بعد أن قالت شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق واتساب، إنها ستسحب البساط من تحت الهواتف القديمة.

وقالت الشركة إنها ستوفر الدعم التقني لبعض الهواتف القديمة حتى نهاية يونيو 2017، في حين سيتوقف التطبيق عن العمل نهائيا على هواتف أخرى قديمة بشكل فوري مع نهاية هذا العام.

وقال متحدث باسم الشركة "بالرغم من أن هذه الهواتف القديمة كانت جزءًا من تاريخنا، إلا أنها لا تقدم قدرات من شأنها مجاراة التطويرات التي نقدمها في تطبيقنا".

وإليكم قائمة الهواتف التي لن يعمل عليها واتساب اعتبارا من نهاية العام:

مستخدمو iPhone

سيتوقف واتساب عن العمل على هواتف أيفون "3 جي إس" في نهاية العام الجاري، وعلى الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS 6.

مستخدمو Android

لن يشتغل التطبيق على هواتف أندرويد 2.1 أو 2.2، كما سيؤثر على الهواتف التي أصدرت بين 2010 و2011 ولم يتم تحديثها.

مستخدمو Windows

أي شخص لا يزال يستخدم ويندوز فون 7 لن يكون قادرا على استخدام واتساب بعد نهاية العام الحالي.

مستخدمو Blackberry و Nokia

التطبيق سيشتغل في هذه الهواتف حتى يونيو 2017: بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا S40 ونوكيا سيمبيان S60 .

شبكةعيونالإخبارية

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