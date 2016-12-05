«الأوقاف بالقدس» ترفض زيادة وقت دخول المتطرفين اليهود للأقصى

أبدت دائرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس في بيان لها اليوم الاثنين، رفضها الشديد لعزم قوات الاحتلال الإسرائيلي زيادة ساعة صباحية لدخول المتطرفين اليهود والسياح الأجانب للمسجد الأقصى.

ووصف مدير عام الدائرة عزام الخطيب، هذا التبليغ بأنه فرض واقع جديد ورضوخ لليمين المتطرف الذي يحاول زعزعة الأمور في المسجد الأقصى، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية تتحمل مضاعفات ما قد ينتج عنه من استفزازات واقتحامات.

وأضاف “الخطيب” أن هذا اعتداء على وصاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التي سندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة، مؤكدا أن محاولة إسرائيل العمل على تطبيق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى ستفشل”، مشيراً إلى أن هذا يعبر عن سوء نوايا إسرائيل في محاولة تطبيق التقسيم الزماني والمكاني، مشدداً على أن هذا القرار تصعيد خطير بحق المسجد الأقصى ولا بد من وقفه.

وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين من أبعاد قرار سلطات الاحتلال وتداعياته، الذي يكشف عن نوايا المستوطنين والجماعات المتطرفة وغطرستها تجاه التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وأضاف حسين: “نرفض أي تدخل من قبل هذه السلطات في شؤون المسجد الأقصى”، مؤكدًا إسلامية المسجد الأقصى الذي لا يحق لأية جهة غير المسلمين التدخل في شؤونه.

أ ش أ