«صحفي ليبي»: ما يحدث فى طرابلس هو حرب شاملة على الإرهاب

قال عبد العزيز الرواف الكاتب الصحفي الليبي، اليوم الإثنين، إن ما يحدث فى طرابلس هو حرب شاملة على الإرهاب، مشيرًا إلى أنه لاتوجد بالمدينة قوات تتبع الحكومة سواء الشرعية المنبثقة عن البرلمان فى شرق ليبيا، أو الحكومة التي لم تمنح ثقة البرلمان حتي الآن، وهي حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، لافتًا إلى أن الأوضاع فى مدينة سرت مازالت غامضة، لاسيما مع الأثر الذي خلفته الغارات الأمريكية والتي فاقت 400 غارة، واصفاً إياه بأنه آثرًا مدمرًا على البنية التحتية فى المدينة، مستبعداً خوض قوات البنيان المرصوص المعارك بالمعني الصحيح للكلمة.

وأضاف الرواف، خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة الغد، مع الإعلامية ولاء غانم، أن هناك توقعات بدخول الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر إلى مدينة طرابلس، ولكن هناك الكثير من المعوقات التي تمنع ذلك منها الدخول فى حرب شاملة قد تؤثر على مؤسسات الدولة، والمدنيين فى المدينة، ولكن إذا استمرت الحرب الدائرة فى طرابلس بين الميلشيات ستدخل المدينة فى فوضي مثلما دخلت بنغازي، لافتًا إلى أن ما يحدث فى طرابلس هو صراع بين ميلشيات عدة، لن ينتهي سوى بتدخل قوة فاعلة على الأرض.