بعد قرار عودة الجمارك على الدواجن المستوردة.. ارتياح في أوساط المربيين واجتماعت مكثفة للنهوض بالصناعة

كتبت – نانيس البيلي

أثار قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، بإلغاء القرار المؤقت، الذي صدر قبل أسبوع، بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، ارتياحًا بين مربين الدواجن والعاملين في القطاع، الذين أكدوا أنه قرار “صائب” وبمثابة انطلاقة لصناعة الدواجن في مصر.

وأعرب المهندس عبدالعزيز الامام، ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن ارتياحه بصدور هذا القرار، مؤكداً أن القرار هو “رجوع للحق” ومن أجل الحفاظ على الثروة الداجنة في مصر، كما أنه يحافظ نسبيًا على الإنتاج المصري من الدواجن.

وأشار “الإمام”، إلى أن العدول عن قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة يحافظ على مصالح مربي الدواجن، لأنها بدون جمارك ستكون أرخص كثيراً من المحلي.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة كلف مجموعة عمل بدراسة كل الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن، وقد اجتمعت مجموعة العمل مع اتحاد منتجى الدواجن يوم 1/12/2016، كما عقد اجتماع آخر بمشاركة رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتموين، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، مع رئيس ونائب اتحاد الصناعات.

وأضاف أنه “تأكيداً على حرص الحكومة في الوقت ذاته على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق، فقد تقرر إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دورى، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية”.

من جانبه، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن القرار “صائب”، مشيراً إلى أن الحكومة تراجعت عن القرار من أجل الصالح العام وليس من أجل المنتجين ولا المستوردين.

وشدد “السيد” على ضرورة أن يعقب هذا القرار وضع آليات للتطوير والتحديث والهيكلة وحل مشاكل قطاع الدواجن، وعلى رأسها تحويلها من النظام المفتوح إلى “التوماتيك” لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 180%، وكذلك زرع الذرة والصويا في مصر بدلاً من الاستيراد.

وقبل نحو أسبوع، أصدر مجلس الوزراء، قرارًا، بإعفاء الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها من 10 نوفمبر الجاري، من الضرائب الجمركية وذلك حتى نهاية مايو 2017، وقال القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذي نشرته الجريدة الرسمية، إن القرار جاء بناءً على ما عرضه وزير المالية بهذا الشأن.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، في بيان رسمي، أن كميات الدواجن المجمدة الواردة إلى البلاد عبر كافة المنافذ الجمركية بلغت 31 دفعة بوزن 4178 طن وذلك خلال الفترة من 10 حتى 22 نوفمبر، مشيراً إلى أن وهذه الرسائل التى دخلت السوق بالفعل قد تم سداد رسومها بالكامل وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة. وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن جزءًا من هذه الكميات استوردتها بعض الشركات القابضة والمملوكة بالكامل للدولة ومنها القابضة للصناعات الغذائية وهذه الشركات الحكومية معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية بموجب القانون رقم 186 لسنة 1986، وأن الجزء الآخر استورده القطاع الخاص وتم الإفراج الجمركى وسداد الرسوم بالكامل وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح الجمركية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الحالى، وصلت الموانئ المصرية عدد 6 رسائل دواجن مجمدة أخرى بوزن إجمالى 682 طن وتم سداد الرسوم الجمركية عن بعضها والبعض الآخر قيد الإفراج فى إنتظار الموافقات من الجهات الرقابية وجهات الفحص النوعى المنوط بها هذا الإفراج وفقاً للقواعد المتعارف عليها والمتبعة فى هذا الشأن للحفاظ على صحة المواطن وكذلك حقوق الخزانة.

وأوضح رئيس المصلحة، أنه توجد كذلك 19 حاوية أخرى واردة بجمارك بورسعيد وزنها 436 طن سيتم البدء فى تفريغها مساء اليوم الإثنين الموافق 5/12/2016 تمهيداً لقيام مسئولى الجمارك بإتخاذ إجراءات الإفراج المتبعة قانوناً، مشيراً إلى أن كافة رسائل الدواجن الواردة من 10 نوفمبر حتى الآن لم تستفد بأى إعفاء جمركى نظراً لأن معظم الرسائل التى وردت كانت قد أنهت إجراءاتها الجمركية وسددت الرسوم الجمركية قبل تفعيل القرار بالإعفاء والباقى لازال قيد إجراءات الإفراج، نافياً ما يتردد عن إستفادة بعض المستوردين من قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة وتحقيق أرباح جراء هذا القرار.

وكان اتحاد منتجي الدواجن قد أبدى اعتراضه الشديد على قرار مجلس الوزراء قبل نشره في الجريدة الرسمية، وقال إن القرار سيضر بإنتاج مصر من الثروة الداجنة.