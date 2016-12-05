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إضراب بسبب هروب عشرات المرضى النفسيين بكينيا

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إضراب بسبب هروب عشرات المرضى النفسيين بكينيا إضراب بسبب هروب عشرات المرضى النفسيين بكينيا

هرب ما لا يقل عن سبعة ثمانين مريضا من المستشفى الوحيد المخصص لعلاج الأمراض النفسية في كينيا، بعدما تركوا بدون علاج بسبب إضراب عام بالمستشفيات الحكومية، حسبما قال مسؤولون كينيون.

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في العاصمة نيروبي الاثنين، لتفريق عشرات الأطباء الذين تظاهروا احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم وفقا لوعود تلقوها قبل ثلاثة أعوام.

ويطالب العاملون في المجال الطبي بتحسين الأجور وأوضاع العمل.

وفي السياق، قال أوما أولونغا، الأمين العام للاتحاد الكيني لممارسي الطب والصيادلة وأطباء الأسنان، إن خمسة آلاف طبيب يعملون بمستشفيات عامة بأرجاء البلاد لم يتوجهوا إلى أعمالهم.

وقالت سيث بانياكو، الأمين العام لنقابة التمريض، إن منظمتها تريد أن توقع على اتفاق تفاوضي شامل من شأنه أن يوفر رواتب متكافئة للعاملين بالتمريض.

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