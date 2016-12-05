أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

لأول مرة.. “أبل” تعلن رسميا عن توجهها الجديد

Google+ Print
لأول مرة.. “أبل” تعلن رسميا عن توجهها الجديد لأول مرة.. “أبل” تعلن رسميا عن توجهها الجديد

أخيرا.. وبعد أسابيع من الجدل والاستنتاجات خرجت شركة أبل لتعلن رسميا عن توجه جديد ينتظر أن يثير الكثير من ردود الأفعال والتغيرات في “السوق” مثلما اعتادت الشركة الأميركية العملاقة أن تفعل.

فقد أكدت “أبل”، ولأول مرة بشكل رسمي، طموحها إلى تطوير سيارات ذاتية القيادية، بعدما ظل الأمر متداولا بمثابة شائعات.

وذكر مدير سلامة المنتجات في الشركة، ستيف كينر، في رسالة إلى الإدارة الفيدرالية للسلامة على الطرق السريعة، أن “أبل” ترصد استثمارات مهمة بهدف دراسة القيادة الآلية، مضيفا أن الشركة متحمسة للأنظمة الآلية في مجالات عدة، بينها النقل.

ولم تشر الرسالة إلى أي معلومات بشأن المشروع، لكنها أثنت على “المنافع التي سيجنيها المجتمع” من السيارات الآلية، باعتبارها تقنية لحماية الأرواح من السير.

وبدأت اختبارات السيارات الذاتية القيادة، بشكل فعلي، في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، ومن المرتقب أن تصل قيمة السوق الناشئ إلى 900 مليار جنيه إسترليني، بحلول 2025.

وأطلقت البريطانية، في وقت سابق من العام الحالي، مشاورات لإعداد قوانين السيارات الذاتية القيادة على الطرق، والإجراءات المتعلقة بتأمينات، وفق ما نقلت صحيفة “غارديان”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم