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إقلاع الطائرة المصرية من مطار برلين بعد تأخر 24 ساعة لسوء الأحوال الجوية

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إقلاع الطائرة المصرية من مطار برلين بعد تأخر 24 ساعة لسوء الأحوال الجوية إقلاع الطائرة المصرية من مطار برلين بعد تأخر 24 ساعة لسوء الأحوال الجوية

>كتب محمود عبد الغنى

صرح مصدر مسئول بمصر للطيران أن رحلة الشركة رقم 732 MS والتى كان من المقرر وصولها أمس الأحد إلى العاصمة الألمانية برلين، وتم تحويل مسارها إلى مطار فرانكفورت  بسبب سوء الأحوال الجوية بمطار برلين،  وأقلعت اليوم فى الساعة 15:20 بتوقيت برلين ومن المقرر أن تصل  إلى مطار القاهرة فى الساعة 20:05 بتوقيت القاهرة وهى من طراز الأيرباص 321 A وعلى متنها 85 راكب بعد تأخر قرابة ال 24 ساعة.

 

وأوضح المصدر أن قرار تحويل مسار الرحلة جاء بناء على تعليمات مطار برلين بتحويل مسار الطائرة نظرا لسوء الأحوال الجوية وحرصا على سلامة عملائها.

 

وأضاف المصدر أن الشركة قامت أمس بتسكين ركاب رحلة برلين الذين كان من المقرر سفرهم إلى القاهرة بأحد  الفنادق القريبة من المطار لحين تحسن الأحوال الجوية هناك بمطار برلين، كذلك توفير انتقال من يرغب منهم التوجه بالقطار من فرانكفورت إلى برلين على نفقة الشركة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب حرصا منها على راحة عملائها.


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