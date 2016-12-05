مرتضي منصور يشترط التحقيق مع «الشيخ» لإضاغة ضربة جزاء …وإقالة «البلتاجي» للبقاء في الدوري

حصلت أونا علي نص خطاب نادى الزمالك فى أزمة الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، والذى تم إرساله لاتحاد الكرة، وتضمن مطالب القلعة البيضاء للاستمرار فى المسابقة، وأبرزها عزل رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام وشطب إبراهيم نور الدين من سجلات التحكيم، والتحقيق مع أحمد الشيخ لاعب المقاصة.

وجاء نص خطاب الزمالك على النحو التالى:

السيد العميد د/ ثروت سويلـــم

المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم

تحية طيبة وبعد،،

بناء على الجلسة الطارئة التى عقدت اليوم الاثنين الموافق 5/12/2016 والتى ناقش فيها مجلس الإدارة فساد الحكام وإصرارهم على إهداء بطولة الدورى للفريق المنافس بقرارات تحكيمية فاجرة وآخرها مباراة الأمس بين النادى الأهلي ونادى المقاصة، والتى أكد فيها الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أن ضربة الجزاء التى احتسبها إبراهيم نورالدين لصالح النادى الأهلي لا علاقة لها بضربات الجزاء.

وأكد أيضا أن ضربة الجزاء التى احتسبت ضد النادى الأهلى فى نهاية المباراة كان يجب أن تعاد مرة أخرى لخروج حارس النادى الأهلي من مرماه قبل تصويبها، وهو ما أكده أيضا جميع المحللين الرياضيين ولقد دأب المدعو إبراهيم نور الدين على احتساب ضربات جزاء وهمية غير صحيحة للنادى الأهلي. كما حدث من قبل فى مباراة الأهلي والاتحاد هذا الموسم، حيث احتسب ضربتى جزاء للنادى الأهلي لا علاقة لهما بضربات الجزاء. كما أنه اعتدى على أحد لاعبى المقاصة بالضرب بـ”البونية” فى صدره فى سابقه لم تحدث من قبل.

فى الوقت الذى لم يحتسب هذا الحكم المشبوه ضربتى جزاء صحيحتين لصالح نادى الزمالك فى مباراته مع سموحة، كما أن هذا الحكم استكمالا للبلطجة فى مباراة الأمس قام بطرد أحد لاعبى المقاصة دون أن يرتكب هذا اللاعب أى مخالفة، بل كان له ضربة جزاء مستحقة عندما عرقله لاعبان من النادى الأهلي فى منطقة الجزاء وأوقعاه أرضا.

السيد المدير التنفيذى..

> إن هذا الحكم سبق وأن قاد مظاهرة ضد نادى الزمالك فى نهاية الموسم الماضى، وحرض الحكام على عدم تحكيم مباريات للنادى وهدد بالاعتصام وتقديم بلاغ ضد رئيس النادى بسبب توجيه اتهام محدد فى بلاغ للسيد المستشار النائب العام ضد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق ونائب رئيس لجنة الحكام الحالى، والذى يدير اللجنة فى الخفاء لاتهامه بالرشوة، وأيضا بسبب تقديم نادى الزمالك 4 بلاغات ضد إبراهيم نور الدين إلى اتحاد الكرة طلب فيهم استبعاده من إدارة أية مباراة لنادى الزمالك. والآن استغل فرصة عدم تفرغ رضا البلتاجى وضعفه وترك اختيار الحكام ومعاقبتهم للمدعو وجيه أحمد نائب رئيس اللجنة المقدم ضده بلاغ للنائب العام للانتقام من نادى الزمالك.

لـــــــــــذلك نخطركم بتوقف النشاط الكروى فى نادى الزمالك مؤقتا لحين عرض الأمر على جمعية عمومية طارئة لأعضاء النادى دعى إليها مجلس الإدارة للنظر فى عدم استكمال المسابقة فى هذا الجو الفاسد الذى لا علاقة له بكرة القدم وعدم العودة إلى المسابقة إلا بتحقيق مطالب عادله هى:

1- عزل الرجل الضعيف رضا البلتاجى ولجنته.

2- شطب المدعو إبراهيم نور الدين من سجلات الحكام لأنه شخص مغرض وغير محايد ويتعمد الإساءة لنادى الزمالك وتأكد ذلك من مداخلته التليفونية مع الكابتن مجدى عبد الغنى عن طريق الإذاعه صباح اليوم مع أن الحكام ممنوعين من التحدث عن المباريات التى يديرونها، وقام بسب رئيس النادى والتطاول عليه فى واقعه غير مسبوقة سيدفع ثمنها غاليا واسألوا إبراهيم نورالدين عن الأماكن المشبوهة والتى يرتادها ليلا ويسهر بها حتى الصباح ومنها كبريه كورتادو وVIB بصحبة النساء.

3- إجراء التحقيق مع اللاعب أحمد الشيخ المتواطئ فى إضاعة ضربة الجزاء والمعار من النادى الأهلي حتى يعود إلى صفوف النادى مرة أخرى لأنه نموذج سيئ للرياضى الشريف.

وكنا نستطيع أن نطالب وهذا حقنا بإعادة مباراة الأهلي والمقاصة إلا أننا متأكدين أن النادى الأهلى ليس طرفا فى هذه اللعبة القذرة.