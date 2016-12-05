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إليسا : “سأعتزل الغناء ليلة رأس السنة”

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إليسا : “سأعتزل الغناء ليلة رأس السنة” إليسا : “سأعتزل الغناء ليلة رأس السنة”

اليسا

فاجأت المطربة اللبنانية إليسا، جمهورها باعتزال الغناء خلال رأس السنة القادمة، عبر حسابها الرسمى على فيس بوك، قائلة: “‏سأعتزل الغناء ليلة رأس السنة”.

وأوضح مصادر مقربة من إليسا نشرها موقع mtv اللبنانى، بأن المقصود هو أنها لن تحيى أى حفلات خلال رأس السنة 2017 بعد اعتذارها عن أكثر من حفل، وأنها ستمضى هذه الليلة برفقة أصدقائها فى إحدى الدول الأوروبية.

وأوضح الموقع اللبنانى، أنها المرّة الأولى منذ سنوات طويلة التي تحتجب فيها إليسا عن إحياء حفلة ليلة رأس السنة، وهو الحدث الذى ينتظره عادّة الفنّانون للظهور من خلاله على جمهور عريض.

يذكر أن، النجمة اللبنانية إليسا استقرت أخيرا على اختيار تصوير أغنيتها “عكس اللى شايفينها” كليب التى طرحتها ضمن ألبومها الأخير “سهرنا ياليل” وحققت نجاحا كبيرا جماهيريا على موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى من كلمات الشاعر الغنائى أمير طعيمة وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

 

 

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