محافظ بني سويف يستعين بالخبرات الصينية لإقامة مجمع صناعي للأدوية

المراسل: محمد شعبان

إلتقى المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، بممثلي إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال التنمية الزراعية، بالإضافة إلى أحد المكاتب الإستشارية والتي تعمل في مجال التعمير والبنية الأساسية في عدد من الدول العربية والإفريقية وذلك في حضور اللواء يسري خضر السكرتير العام ومديري الإستثمار والتخطيط العمراني وعدد من التنفيذيين.

وبحث “المحافظ” خلال اللقاء الإستفادة من خبرات الشركة الصينية في تنفيذ مشروع المجمع الصناعي المتكامل لإنتاج الدواء ومستحضرات التجميل من النباتات الطبية العطرية خاصة في مجال التنفيذ والتمويل لمثل هذه المشروعات الضخمة التي تستهدف زيادة معدلات الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية.

وأشار “المحافظ” إلى أن هذا المشروع والذي جاء نتاج دراسات عديدة وتم وضع دراسة متكاملة حول المجمع المزمع إنشاؤه والذي يحمل العديد من الأبعاد على عدد من المستويات خاصة في كافة النواحي الاقتصادية والإجتماعية والعمرانية ، لافتًا إلى موافقة اللجنة الوزارية للإنتاج والتي عقدت مؤخراً برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وحددت يوم 7 ديسمبر الجاري للترسية على المكتب الاستشاري الفائز بتقديم أفضل دراسة لتنفيذ المشروع ليتم البدء في تنفيذ المشروع بالمشاركة مع القطاع الخاص بعد 4 أشهر.

وصرح “المحافظ” أن المشروع سيضع بني سويف على خريطة الإستثمار العالمية والذي سيسهم بشكل كبير في جذب إستثمارات ضخمة والنهوض بقطاع الإستثمار بالمحافظة خاصة وأن بنى سويف تستحوذ على نسبة 40% من إجمالى صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية، وتتمتع بميزات نسبية كبيرة مثل المقومات المناخية والأرض المناسبة لإنتاج الكثير من هذه المحاصيل, وقرب المحافظة من أسواق التصدير ووجود شبكة طرق إلى موانئ البحر الأحمر.

ومن جانبهم استعرض ممثلو الشركات خبراتهم وسابقات أعمالهم في تنقيذ مثل هذه المشروعات التنموية الكبيرة في مجالات عديدة بعدد من دول العالم ، معبرين عن إعجابهم بفكرة المشروع المتكاملة والتي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وعوائد متنوعة في كافة المجالات.

كما أبدى ممثلو الشركة استعدادهم لتقديم كافة أنواع الدعم وطرح الآليات الفنية التي يتطلبها تنفيذ مثل هذا المشروع والترويج له عبر قنوات استثمارية كبيرة على مستوى العالم وترجمة هذه الخطوات في نقاط محددة يتم تنفيذها عن طريق برنامج زمني يتم الإتفاق عليه.