اليونان ترفض ترحيل جنود أتراك فروا بعد محاولة الانقلاب

قال مسؤولون إن محكمة يونانية، رفضت ترحيل أول ثلاثة من أصل ثمانية جنود أتراك فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة منتصف يوليو الماضي.

وأنكر الثمانية -وجميعهم من طاقم مروحية- الاتهامات بالمشاركة في الانقلاب أو مخطط اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

القرار الذي اتخذه قضاة مجلس محكمة أثينا للاستئناف أعقب دفاع ممثل ادعاء يوناني بأن حياة الطيارين والفنيين ستكون عرضة للخطر في تركيا.

ومن المتوقع إطلاق سراح الأتراك الثلاثة من مقر الشرطة خلال الأيام المقبلة.

ممثلة الدفاع عن الأتراك، ستافرولا تومارا، قالت إن المحكمة ستصدر حكما خلال الأيام الثلاثة المقبلة بشأن الجنود الخمسة الباقين.

كان الجنود الثمانية فروا إلى اليونان على متن مروحية عسكرية يوم السادس عشر من يوليو الماضي.