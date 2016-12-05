العرب المسافرون إلى "فيينا" في ديسمبر

في ديسمبر/كانون الأول، يُنصح المسافرون العرب بزيارة فيينا، عاصمة جمهورية النمسا، فهي تزخر بالمعالم السياحيّة، وأبرزها:

| "هوفبرغ": هو المقرّ الرسمي للرئيس النمسوي؛ يتألّف هذا المجمع المترامي الأطراف من العديد من المباني، بما في ذلك 19 باحةً و2600 غرفة، المباني التي تعكس عصورًا مختلفةً، بما في ذلك تلك ذات الطرز القوطي أو عصر النهضة أو الباروك أو الروكوكو. وتشمل مناطق الجذب الرئيسة: الشقق الإمبراطوريّة ومتحف التاريخ الطبيعي والمكتبة الوطنية النمسوية.

| قصر "شونبرون": يزور العرب المسافرون إلى فيينا هذا القصر خصوصًا، نظرًا إلى أنّه يعدّ أحد معالم الجذب الأهمّ في "فيينا"، ولا سيّما أن هندسته المعمارية اللافتة والحديقة التي تحوطه رائعتين. علمًا بأن هذا القصر من الطراز الباروك، يحوي أكثر من 1441 غرفة. يستقبل القصر الزائرين من 1 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 31 مارس/آذار، وذلك من الثامنة والنصف مساءً حتى الخامسة بعد الظهر.

| عجلة "فيريس": تصل هذه العجلة إلى ارتفاع 65 مترًا، ويبلغ قطرها 60.96 مترًا، وتزن حوالى 430 طنًا، فيما تصل سرعتها إلى حوالى 3 كيلومترات في الساعة. وهي جزء من متنزّه "براتر"، وتضمّ 15 مقصورةً مغلقةً ملحقةً بمحرّكات كهربائية لتدوير كل عربة بشكل مستقلّ، مع الإشارة إلى أن بعض العربات مبنيّ وفق الطراز القديم، وبعضها الآخر عصريّ الطراز. وعند ركوب إحداها، هي تشرف على المدينة من علٍّ، وتتزيّن ليلًا بالإضاءة الحديثة، التي تمّ إعدادها قبل الفنّان البريطاني باتريك وودروف. يقصدها، اليوم، أكثر من 750.000 زائر سنويًّا. كما استخدمت موقعًا لتصوير العديد من الأفلام السينمائية العالميّة، وأشهرها: "الرجل الثالث" و"جيمس بوند" و"وضح النهار".

| حديقة "فيينا" للحيوان: كانت تُسمّى بـ "حديقة حيوان الإمبراطور فرانسيس الأول"، وتأسّست سنة 1752، ولذا هي تعدّ الأقدم في العالم. علمًا بأن العديد من مبانيها من الطراز الباروك لا تزال على حالها، وهي تستحقّ الزيارة.